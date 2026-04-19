mercedes benz

Csillaghullás Kecskeméten – ilyen lett Magyarország új büszkesége

Egyre komolyabb szerepet játszik a német autógyártó portfóliójában Kecskemét. Már itthon is kapható az alföldi városban gyártott új Mercedes-Benz GLB, amelynek van hibrid és elektromos változata is.
Hihetetlen, hogy rohan az idő, jövőre lesz 15 éve, hogy a Mercedes-Benz elkezdett autókat gyártani Kecskeméten. A németek egyik legújabb és legfontosabb modelljét, a GLB-t készítik most az alföldi városban.

Utolsó simítások a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában az új GLB modellen
Az elsőre látszik, hogy nem akar mindenáron szép lenni ez a kocsi, bakancsformájával nem hódítja meg a szívünket azonnal, inkább hét üléssel, modern technikával és az elektromos változat meglepően nagy hatótávval próbálja megnyerni a családokat. A második generációjú Mercedes GLB tágas utasterű autó, variálható ülésekkel és akár hétfős családi használhatósággal. Ez az az autó, amely nem a szomszédok irigységére, hanem a hétköznapok logikájára épít.

Az orr-részen azonban már igazi látványosság fogad: az elektromos modellen a hűtőmaszkot apró, világító csillagok borítják. Igazi csillaghullás ez. Összesen 84 darab világító, háromágú Mercedes‑csillag van rajta, plusz a nagy márkaembléma is felvillan esténként a sötétben – ez egyértelműen a Mercedes új dizájnnyelvének része. 

A GLB egyszerre érhető el hibrid és tisztán elektromos hajtással. 

A korábban EQB néven kapható új villanyos változat 85 kWh-s akkumulátora akár 640 kilométeres WLTP-hatótávot is kínál, ami ebben a kategóriában már bőven a használható tartomány felső része.

Menet közben a Mercedes GLB inkább kényelmes, mint sportos: csendes, jól szigetelt, és a dobozszerű forma ellenére kulturáltan viselkedik. A hangsúly a nyugodt, családi használaton van, nem a száguldozáson. Az árak a prémium szinthez igazodnak: a hibrid alapmodell már 19 millió forinttól indul, míg az elektromos kivitelek 20,1 millió forinttól érhetők el, a komolyabb változatok pedig jóval 30 millió fölé is kúsznak.

A kecskeméti Mercedes-Benz GLB racionális, modern családi szabadidő-autó, amely a csillagokkal díszített orra mögött meglepően sokoldalú tudást rejt.

