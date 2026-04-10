Mesterséges intelligencia segítségével simítja ki a kátyús utakat ez a futómű

Az aktív lengéscsillapítás, kormányzás és fék segítségével kompenzál a ZF. A kátyúkisimító technika egyelőre még a jövő zenéje.
Magyarországon is aktív a főleg váltóiról híres, de más területen is jelen lévő ZF autóipari beszállító, amelynek legújabb fejlesztése a Chassis 2.0 gyűjtőnévre hallgat. Ebben a felfüggesztésben használt rendszereket kapcsolják össze közös irányítás alá, amelynek köszönhetően a manapság terjedő szoftver-definiált autók új trükkökre lesznek képesek. Ott van például az AI Road Sense funkció, ami képes eltüntetni a kátyúkat – mármint az autóban ülők számára...

Részben már létezik a kátyúelkerülő-technológia, egészben (sorozatgyártásban) még nem.
Aktív futómű-rendszerek segítségével kerüli/simítja el a kátyúkat a ZF Chassis 2.0 rendszere
Aktív lengéscsillapítással és kormányzással hatástalanítja a kátyúkat a ZF

Nem csak kamerával, de radar-érzékelőkkel is figyeli az autó előtti 25 méteres területet az elektronika, és 2 cm-es pontossággal térképezi fel azt, így képes felismerni az útburkolati hibákat. Ami új, hogy nem csak az elektronikusan vezérelt lengéscsillapító felkészítésével (1 ezredmásodperc a reakcióidő) tud kompenzálni a rendszer, de a cubiX névre keresztelt központi vezérlőegység jóvoltából az elektronikus kormányzás és fékezés rendszerek működtetésével is tud a kátyú ellen hatni. Értsd a kerék sérülésének minimalizálása érdekében az adott keréken elengedi a fékerőt arra a pillanatra, mikor a kátyúnál van a kerék, illetve ha az lehetséges, minimális kormány-beavatkozással képes elkerülni a gödröt az autó. A ZF egyébként már több mint egy évtizede dolgozik a Chassis 2.0 rendszeren, amelybe az utóbbi időben integrálta az MI alapú megoldásokat, arról egyelőre nincs hír, mikor jelenhet meg sorozatgyártású autóban a kátyú-segéd.
 

 

