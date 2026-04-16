Audi Hungaria Motor Kft.

Mi történik Győrben? Különleges ok miatt állt le az Audi-gyár

Tegnap, 7:16
Olvasási idő: 4 perc
Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai autógyártás. A napokban a győri Audi Hungariánál legördült a százezredik Cupra Terramar, ráadásul a Cosmos kék jubileumi modell a magyar piacra készült.
A győri Audi Hungaria üzemében a Cupra Terramar gyártása 2024-ben indult, és már az első időszakban világossá vált, hogy nem csupán egy új modellről van szó.

A julibeumi Cupra Terramar a győri Audi-gyár szerelőszalagján
Fotó: Audi Hungaria

Ez az első alkalom, hogy az Audi egy másik konszernmárka autóját is gyártja saját üzemében. A modell ráadásul a piac egyik legdinamikusabban növekvő szegmensében, a szabadidő-autók között versenyez. Hibrid és plug-in hibrid hajtásláncaival a jövő mobilitásának fontos képviselője, miközben még a hagyományos technológiák korszakának egyik utolsó darabja is.

Nagyon hatékony és rugalmas a győri gyár

A Terramar nem különálló projektként, hanem a meglévő gyártási struktúrába integrálva készül Győrben, együtt az Audi Q3 modellekkel. Ez a megoldás nemcsak hatékonyságot, hanem rugalmasságot is biztosít a gyár számára egy gyorsan változó autóipari környezetben.

„Ez az eredmény nemcsak a gyártási kompetenciáinkat, hanem az Audi Hungaria hosszú távú versenyképességét is erősíti” 

– mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. Tavaly több mint 71 ezer Cupra készült Győrben, s a napokban legördült a 100 ezredik Terramar is. Ráadásul a jubileumi darab marad az országban, a Cosmos kék autó az egyik magyar vevőhöz kerül.

Cupra Terramar
Ünnepeltek a győri Audi gyárban, elkészült a 100 ezredik Cupra Terramar
Fotó: Audi Hungaria

„A Terramar nem csak Európa szerte, hanem Magyarországon is népszerű. A modell az első teljes évében 400 értékesített darab fölött teljesített itthon, ezzel ez a legnépszerűbb Cupra. A siker kulcsa a termékben van: az egyedi, de mindenki számára tetszetős design mellett azok a finom, minőségi belső megoldások testesítik ezt meg, amelyeknek életre hívásában az Audi Hungariának van a legnagyobb szerepe. Köszönet ezért a modellért és a magas minőségért” – nyilatkozta Rozgonyi Ádám, a Cupra magyarországi márkaigazgatója.

 

 

