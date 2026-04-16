Mi történik Győrben? Különleges ok miatt állt le az Audi-gyár

A győri Audi Hungaria üzemében a Cupra Terramar gyártása 2024-ben indult, és már az első időszakban világossá vált, hogy nem csupán egy új modellről van szó.
Ez az első alkalom, hogy az Audi egy másik konszernmárka autóját is gyártja saját üzemében. A modell ráadásul a piac egyik legdinamikusabban növekvő szegmensében, a szabadidő-autók között versenyez. Hibrid és plug-in hibrid hajtásláncaival a jövő mobilitásának fontos képviselője, miközben még a hagyományos technológiák korszakának egyik utolsó darabja is.
Nagyon hatékony és rugalmas a győri gyár
A Terramar nem különálló projektként, hanem a meglévő gyártási struktúrába integrálva készül Győrben, együtt az Audi Q3 modellekkel. Ez a megoldás nemcsak hatékonyságot, hanem rugalmasságot is biztosít a gyár számára egy gyorsan változó autóipari környezetben.
„Ez az eredmény nemcsak a gyártási kompetenciáinkat, hanem az Audi Hungaria hosszú távú versenyképességét is erősíti”
– mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. Tavaly több mint 71 ezer Cupra készült Győrben, s a napokban legördült a 100 ezredik Terramar is. Ráadásul a jubileumi darab marad az országban, a Cosmos kék autó az egyik magyar vevőhöz kerül.
„A Terramar nem csak Európa szerte, hanem Magyarországon is népszerű. A modell az első teljes évében 400 értékesített darab fölött teljesített itthon, ezzel ez a legnépszerűbb Cupra. A siker kulcsa a termékben van: az egyedi, de mindenki számára tetszetős design mellett azok a finom, minőségi belső megoldások testesítik ezt meg, amelyeknek életre hívásában az Audi Hungariának van a legnagyobb szerepe. Köszönet ezért a modellért és a magas minőségért” – nyilatkozta Rozgonyi Ádám, a Cupra magyarországi márkaigazgatója.