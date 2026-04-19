Mindenki erre vágyott – ez volt a ´90-es évek luxusa

Vajbelső, puha kárpitok, nagy férőhely és a gigantikus motor tudománya csábította a tehetős kuncsaftokat a korabeli szalonokba, hogy ott aztán kedvükre konfigurálhassák féltve őrzött járművüket. Nincs titok, érdemes végignézni a 35 évvel ezelőtti plafonon!

Maga a szentély

Cipőt levenni, mert ez itt kérem nem egy szimpla autónézegetés! – szólhatna a felhívás a három és fél évtized tükrében. Kulcsos indítás, nyomógombok, rádiótelefon, kihajtható asztalka és pezsgőspoharak adtak körítést a pénzszagú miliőnek. Ma már mást jelent a luxus, de nem biztos, hogy feltétel nélkül cserélnénk.