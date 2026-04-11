Mutatjuk, hogyan kell felnit tisztítani!

A felni tisztítás közel sem egyszerű tevékenység, a fékpor és az olaj képes ellenállni az akaratunknak. Éppen ezért a német Autobild 10 különböző tisztítószert próbált ki és hasonlított össze a tesztjében, s egészen meglepő eredményre jutott. Nem akarjuk előre lelőni a poént, de annyit máris elárulunk, hogy sok termék csupán közepes vagy gyenge teljesítményt nyújtott, sőt, akadt köztük olyan is, amely károsította az anyagokat.

A tesztet laborban, mesterségesen szennyezett felületen, majd valódi kerekeken is elvégezte az Autobild, többek között a termékek tisztító erejét, anyagkímélését és használhatóságát vizsgálva. Az azonos körülmények lehetővé tették, hogy objektíven mérhessék meg a szakemberek, hogy melyik mennyire oldja fel a fékport, olajat és egyéb koszt tartalmazó szennyeződést, mennyi idő alatt hatnak, s mennyire kell dörzsölni őket. Aztán a valós körülmények között a gyakorlati hatékonyságuk is kiderült, valamint bizonyíthatták, hogy mennyire könnyű őket használni. Nagyon fontos szempont volt az is, hogy a tisztítószerek károsítják-e az anyagokat: az alumíniumot, a festett felületeket, a gumit és a műanyagokat. Több termék itt bukott meg!

A teszt ugyanis rávilágított, hogy sok agresszív szer jól oldja a koszt, de közben károsítja a felni felületét. Márpedig ez nem megengedhető, az ideális tisztító hatékonyan oldja a piszkot, nem marja meg a felületet, nem támadja a gumit és a műanyagot, s könnyen leöblíthető. A különbségek pedig nagyok, úgyhogy közel sem mindegy, hogy mit választasz!

