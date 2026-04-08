Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Nagy bajban a BYD – a szegedi gyár lehet a megoldás egyik kulcsa

Bezuhant a hazai értékesítés, több tízezer embert elbocsátottak. A BYD nagyobb hangsúlyt helyez az exportpiacokra.
Véget ért a BYD szárnyalása, Kínában tavaly nyáron tetőzött az értékesítés, azóta csökkenő tendenciát mutatnak a számok – a helyi vetélytársak léptek, és gyilkos tempóban fejlesztett új modellekkel nyújtanak alternatívákat a vásárlóknak. Nem segített a folyamat megfordításában a God’s Eye vezetőtámogató-rendszer alapfelszereléssé tétele, talán a Blade 2.0 akkumulátor és a villámgyors töltés lesz a megoldás - még nem tudni. A 2025-ben rekordnak számító 8,04 billiárd jüanos bevétel és 4,6 millió eladott jármű mellett a BYD nyeresége 19%-kal csökkent, amire válaszul hatékonyságot növelnek. Értsd csökkentik a kiadásokat, a jelentés szerint 2025 végén már „csak” 870 000 alkalmazottja volt a cégnek, ami azt jelenti, hogy mintegy 100 000 embert rúgtak ki otthon.

Az exportpiacokon akar bővülni a BYD.
Hamarosan indul a termelés a BYD szegedi gyárában
Nagyobb szerepet szán az exportpiacoknak a BYD

A BYD az export erősítésével akar újra növekedési pályára lépni, ennek érdekében a 2026-os külföldi értékesítési célt 1,5 millió járműre emelték. Ide tartozik egyébként a BYD szegedi gyára is, ami a második negyedévben kezd majd termelni. A BYD brazil gyára öt hónappal ezelőtt kezdte meg a működését, ez idő alatt 40 000 autót szereltek össze ott, és a kezdeti 3500 fős létszámot idő közben még 350-nel növelték meg – itt fokozatosan valósítják meg a teljes ciklusú autógyártást, ellentétben Magyarországgal, ahol kezdettől fogva teljes ciklusú autógyártással foglalkoznak majd.

 

 

