Pokoli hőség az autóban! Megvéd a napellenző a forróságtól?

Szükségünk van extra napellenzőre a hátsó ablakon? A német Autobild ez a kérdést járta körbe legújabb tesztjében, mert a hét ágra tűző nyári nap szinte „szó szerint” sütővé forrósíthatja fel az autók utasterét, amivel az egyébként hatékony klímaberendezések sem bírnak mindig megbirkózni. Leginkább a hátsó ülésen ülők, főként gyerekek szenvedhetnek ettől igazán, hogy aztán a vakító fény, meleg és izzadás okozta „sokk” nyomán jöjjön a pánik és a hiszti, a szülőknek pedig a jól megérdemelt fejfájás és rossz hangulat. Úgyhogy érdemesebb inkább beruházni egy napellenzőre, mindjárt az is kiderül, hogy milyenre.

Kellemesebb lesz a gyermekkel utazás, ha napellenzőt is kapnak

Fotó: Munchkin

Hatásosak a napellenzők a nyári forróságban?

A napellenzők célja, hogy csökkentsék a kabin felmelegedését, valamint megvédjék a hátsó utasokat a vakító fénytől és az UV-sugaraktól. Márpedig, ha nem sötétített az autó hátsó üvege vagy nincs beépített roló benne, akkor feltétlenül érdemes beruházni egybe, mivel az Autobild tesztjéből kiderül, hogy minden rendszer hatékonyan véd az UV-sugárzás ellen, persze különbségek azért vannak, elsősorban a kényelem, a beszerelés és a tartósság terén.

Az olcsó cucc is lehet jó, így a választás tulajdonképpen a személyes preferenciánkon múlik. De… mivel többféleképpen – mágnessel, tartófedéllel vagy tapadókoronggal - rögzíthetők, a felszerelésük sem mindig egyformán kényelmes vagy könnyű. Emellett sajnos a tapadókorongok néha egyszerűen feladják a küzdelmet, és menet közben elengednek, leesnek, ami ugyancsak kellemetlen. Vannak olyanok is, melyek felszerelése ellenére az ablakok lehúzhatóak maradnak, ezáltal továbbra is friss levegőhöz juthatnak a gyerkőcök. Meglepő azonban, hogy a jópofának tűnő, (általában állat)mintás napellenzők néha még inkább vakítanak, természetesen a nyomott mintájuk miatt. Végül a túl sötét árnyékolók pedig akár rosszullétet is okozhatnak.

Tanulság, hogy nem az számít, hogy van-e napellenzőnk, hanem, hogy melyiket viseljük el nap mint nap. Ha jól választunk, hűvösebb az autó, kevesebb a stressz, nyugodtabb az utazás.

