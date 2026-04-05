Nem hiszi el, mi történt ezzel az autóval, a tulaj is ledöbbent

Bizonyára unalmasnak találta már a tulajdonosa a grafitszürke Volkswagen Golf GTI-jét, így dekor-specialistákra bízta a jó öreg masina kicsinosítását. A tuningműfajban elterjedt, hogy nem az egész kocsit, hanem csak egy bizonyos karosszéria-elemet (motorháztető, tetőlemez, hátfal) gondolnak újra - esetünkben az ötödik ajtóra esett a választás.

Különleges végeredmény

Az átöltöztetéshez kevlármintás fóliát hívtak segítségül, de előtte eltávolítottak minden olyan alkatrészt (lámpatestek) és kelléket (típusjelzések), amik útban lettek volna a munka során. Lepolírozták a ragasztónyomokat és megtisztítottak a felületet, majd jöhetett a fólia, a hőlégfúvó és a simítólap. A végén visszakerültek a lámpák és a jelzések, a tulaj pedig büszkén hagyhatta el a műhelyt.