Nem spórol üzemanyagot a sebességhatár csökkentése

Ausztriában fellángolt a vita, a környezetvédők azzal kampányolnak, hogy az autópályákon 100 km/órára kellene csökkenteni a sebességhatárt, és akkor 25%-kal csökken majd az üzemanyag-felhasználás. Ezzel van egy apró probléma, az ÖAMTC autós klub a legfrissebb (Sachstandsbericht Mobilität 2024) állam által közölt adatok figyelembe vételével 1-4% közötti mértékben csökkenne csak az üzemanyag-felhasználás.

Az osztrák autópályákon a forgalom fele eleve 80/100 km/órás sebességhatár mellett zajlik

Vannak a sebességhatár csökkentésénél hatásosabb spórolási utak

Kezdjük azzal, hogy Ausztriában csak a forgalom harmada zajlik autópályákon, azon belül is a forgalom 54%-a olyan szakaszon zajlik, ahol aktuálisan is 80/100 km/órás korlátozás van érvényben, tehát a teljes forgalomnak csak 17%-a zajlik 130 km/órás limittel rendelkező autópálya-szakaszon. Mivel Ausztriában a kamionok előzhetnek nappal is, az átlagsebesség nem éri el a 130 km/órát, inkább 110-120 km/óráról van szó. Sokan tranzitországként használják Ausztriát, tehát nem helyben tankolnak, az egyre nagyobb számban jelen lévő villanyautósok se tankolnak, szóval maximum a teljes fogyasztás 3%-át lehetne megspórolni a 100-as tempó bevezetésével. Ennél többet lehetne nyerni, ha megtiltanák a kamionok nappali előzését, hiszen akkor sok személyautónak nem kellene lassítania majd újra gyorsítania, vagy a városokban a jelzőlámpák olyan összehangolásával, ami zöldhullámot alakít ki, és így megint csökkenti a lassítások és a gyorsítások számát. Aki üzemanyagot akar spórolni, eddig is és ezután is önként visszavehet a sebességéből, és a mai benzin- és gázolajárak mellett minden bizonnyal meg is tette.