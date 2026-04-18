Kitiltották az autóstalálkozóról a Nissan-tulajokat

A Supercar Saturday nevű autóstalálkozót önkéntesekből álló csapat szervezi, akik legutóbbi esemény meghirdetésekor közölték a változást: megtiltják a VQ motorral szerelt hátsókerékhajtású Nissanok és Infinitik számára a részvételt. A múltbeli rossz tapasztalatok alapján hozták meg a döntést annak érdekében, hogy a többiek számára kellemes és biztonságos élményt nyújtsanak.

A V6-os motorral szerelt hátsókerékhajtású Nissan és Infiniti típusok nemkívánatosak az autóstalálkozón

Nem ér fel a vezetők tudása a Nissanokéhoz

Egészen pontosan a következő típusok érintettek: Nissan 350Z, 370Z, Infiniti G25, G35, G37, Q40, Q50 és Q60. Ezek viszonylag olcsón megvehető, erős hátsókerékhajtású autók, amelyek sofőrjei mindent megtesznek a feltűnéshajhászás érdekében tényleges vezetési tudás nélkül, ami veszélyes helyzeteket teremt.

