Ön tudta? Így néz ki egy fékfelújítás!

Nagy tempó, lassítás, erőteljes fékezés vagy éppen blokkolás. Ezek mind-mind a közlekedés velejárói, legyen az akár autópályás száguldás, országúti haladás vagy városi araszolás. A fékrendszer főbb alkatrészeinek állapota kulcsfontosságú!

A fékrendszerek fő alkotóeleme a tárcsa, a nyereg, a betétek és az azok mozgását garantáló dugattyúk, fékcsövek, a munkahenger és a fékolaj. Utóbbiak sokáig bírják, de a tárcsát és az azt szorító betéteket bizony cserélni kell, ha az üzemi kopás megkívánja. A betéteknél kopásjelző segít a kritikus vastagság (vékonyság) csekkolásában, de lényeg, hogy időben vigyük szervizbe az autót, ne múljon ezen a biztonság kérdése!