23 perc alatt 4,5 km – 125 évvel ezelőtt ez is elég volt az Opel első versenygyőzelméhez

1901. március 31-én Heinrich Opel bizonyult a leggyorsabbnak a módosított Motorwagenjével a Königstuhl hegyi felfutón, ez volt az első versenysikere a német márkának. A cégalapító Adam Opel második legfiatalabb gyermeke már 1899. májusában rajthoz állt az Aachen-Coblenz autóversenyen, de műszaki hibák megakadályozták, hogy célba érjen a Patent-Motorwagen „System Lutzmann” autójával. Az Opel testvérek ezt követően is folytatták a versenyzést, az ott szerzett tapasztalatok alapján csiszoltak a kocsik megbízhatóságán, ami aztán az első győzelemben teljesedett ki 125 évvel ezelőtt.

Heinrich Opel nyerte a márka első versenyét

Az utcai autók megbízhatóságát javította a verseny-tapasztalatok alapján az Opel

Az 5 lóerő teljesítményű Opel Motorwagenről a tömeg csökkentése érdekében leszerelték a sárvédőket, a fellépőket, a lámpákat és a felesleges felszereléseket. A legszembetűnőbb változás – valószínűleg véletlenül, és nem szándékosan – a légellenállást javító bőr takaró volt, ami az utasok térdét óvta a hideg menetszéltől. A 4,5 km hosszú, 450 méter szintemelkedésű pályán 23 perc alatt hajtott végig Heinrich Opel, ezzel messze maga mögött hagyta a konkurenciát és megszerezte a márka első győzelmét. Az autóval egyébként saját keréken ment el a versenyre a pilóta, a 180 km-es távot négy óra alatt teljesítette, ami 45 km/órás átlagsebességet jelent – ne feledjük, az úthálózat akkoriban még nem aszfaltutakat jelentett, és szép számban jelen voltak az utakon a lassan haladó lovaskocsik is.

Az Opel testvérek a következő évben ismételtek, a francia Alexandre Darracq-kal kötött megállapodásból megszülető Opel-Darracq-kal indultak el a második Königstuhl hegyi felfutón 1902. október 26-án, ahol Heinrich Opel szintén első helyen végzett. Ez alkalommal már 10 perc 15 másodperc teljesítette a pályát, több mint 4 perccel gyorsabban a második helyezettnél. Az Opel korai motorsport-sikereinek csúcspontját a berlini AVUS nyitóversenye jelentette, 1921-ben több mint 200 000 néző előtt Fritz von Opel a piros színű Opel 8/25 hp versenyautójával 1:04:23-as idővel, 128,84 km/órás átlagsebességgel nyerte meg a versenyt.