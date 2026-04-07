Ötméteres luxuslimuzinnal is szerencsét próbál a Smart!

A városi mikroautó műfaját teremtette meg a Smart, amellyel mindig is a fiatalabb vásárlókra céloztak. Ez nem változott akkor sem, amikor a kínai Geely konszern irányítása alá került a márka, épp csak elkezdtek egyre nagyobb autókat kínálni, sőt, még a benzinmotort is visszahozták – pedig egy évtizeddel ezelőtt már elektromos autókra váltott a márka. Két szempontból is premier a Smart #6-os, a SUV-ok után azzal térnek vissza a személyautók szegmensébe, mégpedig a Xiaomi SU7 és a Tesla Model 3 által uralt középkategóriába. Egyedi ismertetőjelként a fiatalos lendületet emelik ki, így akár sárga Nappa bőr kárpittal is elérhető lesz a luxuslimuzin – aminek a barna és a fekete az alternatívája.

Cápát idéző a vonalvezetést kap a Smart #6 luxuslimuzin a gyári leírás szerint

A luxuslimuzinal együtt debütál az új városi mikroautó

Az ötajtós, ferde hátú karosszéria 4908 mm hosszú, ehhez 2926 mm-es tengelytávolság tartozik – nem az akkumulátor miatt van erre szükség, hiszen a védjegyhivatal bejegyzése szerint 435 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtást kap az újdonság, amiben egy 1,5-ös turbómotor (163 LE) is szerepet kap, a tisztán elektromos hatótávolság az engedékenyebb kínai szabvány szerint eléri a 285 km-t. Ahogy az manapság Kínában megszokott, tele van képernyőkkel a műszerfal, gombokat csak a kormányon és az ajtókárpiton találni. Jelen esetben még azt emelik ki, hogy a minőségérzet a Mercedes-Benz típusaiból lehet ismerős, ide fejlesztették a 20 hangszórós Sennheiser hifit.

A cégvezetés egyébként annak ellenére ragaszkodik az egyre nagyobb méretű Smartokhoz, hogy a piac nem igazán kér azokból. Kínában az el nem adott Smart #5-ös szabadidő-autókat fiatal használt autóként értékesítik alku előtt mintegy 30%-os árengedménnyel – 2024 végén gyártott példányokról van szó. A Smart #6 előreláthatólag marad Kínában, a világpiacon a Pekingi Autószalonon debütáló Smart #2 városi mikroautóval próbálkoznak majd, a kétszemélyes elektromos autó zárt és kabrió változatban egyaránt készül majd.

