Figyelem! Május 1-től változnak a parkolási szabályok!

Nincs könnyű helyzetben az, aki a Balaton partján autózva spontán szeretne megállni valahol. A települések külön-külön szabályozzák a parkolást, gyakran 0-24 óra között kérnek pénzt a megállásért, és a zöld rendszám se jelent automatikus mentességet a díj megfizetése alól.

Van, hogy az ingyenes parkolást nem lehet telefonról intézni

Fotó: MW

Utcánként változhat, kell-e és mennyit fizetni a parkolásért

Nincs mese, aki biztosra akar menni, annak fel kell keresnie az adott település weboldalát, ahol az épp aktuális parkolási rendről és díjszabásról tájékozódhat. Van, ahol már elkezdődött a nyári szezon és már fizetni kell, de van, ahol csak a nyári hónapokra vonatkozik a díjfizetés. A Sonline cikke körbe nézett a déli parton, az északi parton Balatonfüred, Tihany, Badacsony és Keszthely kér pénzt a megállásért.

