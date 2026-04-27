Rettentően béna parkolás miatt bénult meg Zugló közlekedése – fotók

Elég egy rossz mozdulat, és máris megbénul egy egész környék közlekedése. Alaposan elrontott parkolás okozott felfordulást Zuglóban.
Április 22-én egy autómegosztó jármű akadt fenn a 3-as és 62-es villamos sínpályáján a Nagy Lajos király útján. A balesetet az okozta, hogy a villanyautó vezetője fék helyett a menetpedálra lépett parkolás közben.
A villamosforgalom majdnem egy órára leállt az elhibázott manőver miatt. Személyi sérülés nem történt, a járművet végül daru emelte le a sínekről.
Fotókon az elrontott parkolás:
A Zuglói Önkormányzati Rendészet a helyszín biztosításában segített, a rendőrség pedig a sofőrrel szemben intézkedett - bírságot szabtak ki rá.
