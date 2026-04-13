Ez megőrült? – egy öreg Peugeot-val vágott neki a fél világnak

Párizsból Tokióba ma már néhány kattintással eljuthatunk, mégis egészen más élmény, ha valaki egy öreg Peugeot 104-essel indul útnak. Renan Favigny ezt az utat választotta, nem kényelmi okokból, hanem kíváncsiságból: vajon mire képes egy egyszerű, megfizethető autó – és vele együtt az ember.

Fotó: Peugeot/ Top Gear

Az út már az elején próbára tette. Defektek, szivárgó benzin, apró meghibásodások kísérték, de ezek inkább csak bemelegítésnek bizonyultak. Ahogy kelet felé haladt, átszelve többek között Magyarország területét is, az igazi kihívások csak ezután következtek. A választás végül a bonyolultabb papírmunka helyett az északi útvonalra esett: Oroszország felé, hatalmas kerülővel.

A kaland itt vált igazán keménnyé. Egy balesetben a Peugeot szinte ronccsá tört, ráadásul a szibériai tél sem kímélte az utazót. A történet mégsem a kudarcokról szól: helyiek, szerelők és idegenek segítettek, gyakran puszta jóindulatból. Az autó végül újra útra kelt, és eljutott Vlagyivosztokig.

Fotó: Peugeot/ Top Gear

Innen már vízen folytatódott az út: teherhajóval Busanba, Dél-Koreába, majd komp vitte át Japánba.

Amikor végül megérkezett Tokió utcáira, a fáradt kisautót tömeg fogadta. A történet időközben vírusszerűen terjedt az interneten, és a rozoga Peugeot a vezetőjével együtt igazi sztárrá vált.

A csattanó pedig tökéletes: a célba érés után az autó feladta a szolgálatot, mintha pontosan tudta volna, meddig tart a küldetése.

Fotó: Peugeot/ Top Gear

Favigny útja így nemcsak egy extrém autós kaland lett, hanem emlékeztető arra, hogy kitartással, kíváncsisággal és egy kis őrültséggel még a lehetetlennek tűnő utak is végigjárhatók.

