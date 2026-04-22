Ezt látni kell! – rozsdakupacból gyönyörű műalkotás született

Az öreg Peugeot-val kapcsolatban sokáig az volt a kérdés, hogy mikor viszik a roncstelepre. Ám Andy Saunders látott benne fantáziát.

Ilyen szörnyű állapotban volt az öreg Peugeot 202, amikor Andy Saunders megvette Franciaországban

Fotó: Andy Saunders

A Dorsetben élő alkotó egyszerre író, festő és formatervező, aki szenvedélyesen bontja szét és értelmezi újra az autókat. Munkáit olyan rangos eseményeken mutatták be, mint a Goodwood vagy a Chelsea-ben rendezett Concours d’Elegance, és még a híres brit autós műsor, a Top Gear is foglalkozott vele. Nem mellesleg egyes alkotásait 76 alkalommal nevezték a Turner-díjra is.

Művészeti alkotás lett az öreg Peugeot-ból

Legutóbbi nagy vállalkozásának alapja egy 1939-es Peugeot 202 pickup, amely a második világháború idején – amikor német tisztek is előszeretettel használták a strapabíró Peugeot-kat – a történelem forgatagába került. A háború után hosszú évtizedekre eltűnt, mígnem egy online aukción, gyakorlatilag rozsdamasszaként talált rá Saunders, aki 2014-ben Angliába szállíttatta a roncsot.

A karosszériamunkák után már alakult a Peugeot 202

A felújítás helyett teljes újratervezés következett, art deco stílusban. A Ford Ranger alvázára épített jármű hot rodos arányokat kapott, a tetővonalat drasztikusan alacsonyabbra húzták, a platót pedig művészeti felületté alakították, amelyet Maxime Xavier kortárs festménye borít. A karosszéria elemeit részben 1930-as évekbeli Jaguar SS-alkatrészek, Porsche-kormány és Jaguar-ülések egészítik ki, miközben az eredeti Peugeot részletek – mint az oroszlános embléma vagy a műszerfal sebességmérője – finoman őrzik a múltat.

A végeredmény lehengerlő, a Peugeot 202 Metropolis az egyik legőrültebb autó, amit valaha építettek

A felújított Peugeot 202 Metropolis

A végeredmény a Peugeot 202 Metropolis: egy működőképes, mégis szoborszerű jármű, amelyet az 1927-es Metropolis című némafilm futurisztikus világa is inspirált.

Saunders műalkotása ma már nem csupán autó, hanem kiállítási darab, amely Európától Ausztráliáig fesztiválokon és autós művészeti rendezvényeken vonzza a közönséget.

Könnyen lehet, hogy végül múzeumban talál állandó otthonra – mint egy rozsdából született emlékmű arról, mire képes a képzelet, ha nem ismer határokat.

Andy Saunders és az ő műalkotása, az art deco stílusú Peugeot 202 Metropolis

A Peugeot 202 Metropolis utastere

A Peugeot 202 Metropolis

