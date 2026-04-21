Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Ezt látnia kell!

Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

peugeot 306 cabriolet

Vak embert ültettek a volánhoz – ezek megőrültek?

Egy vak ember a volán mögött – elsőre inkább provokáció, mint reklámötlet. Mégis ebből született az autóipar egyik legemlékezetesebb kampánya, amikor a Ray Charles főszereplésével a Peugeot teljesen új értelmet adott a vezetés élményének.
peugeot 306 cabrioletpeugeotray charleszenészvak

A kilencvenes évek közepén készült filmmel a Peugeot szakított mindennel, amit addig autóreklámnak hívtunk. 

A Peugeot 306 Cabriolet volánja mogött a legendás amerikai zenész, Ray Charles
Fotó: Peugeot

Nincsenek lóerők, gyorsulási adatok vagy csillogó statisztikák. Ehelyett közelképek: kezek simítják a karosszériát, ujjbegyek érzik az anyagokat, finom hangok töltik meg a teret. 

A néző csak később döbben rá, hogy a kéz tulajdonosa egy vak ember – egy művész, aki nem lát, mégis érzi az autót. 

Ő volt Ray Charles, a többszörös Grammy-díjas világhírű amerikai zongorista, énekes. A helyszín, a Bonneville Salt Flats végtelen fehérsége egyszerre biztonságos tér és erős metafora: itt nincsenek határok, csak irány és mozgás. Amikor Charles beül a Peugeot 306 Cabriolet volánja mögé, a feszültség szinte tapintható. Nem a sebesség miatt, hanem a helyzet miatt. Aztán az autó elindul – magabiztosan, finoman, kontrolláltan.

A Peugeot 306 Cabriolet élményt kínált

A reklám rendezője, Gérard Pirés pontosan tudta, mit csinál: kizökkenteni a nézőt. A hangsúly nem a látványon, hanem az érzékelésen volt. A szél hangján, a motor rezdülésein, a mozgás ritmusán. Charles jelenléte pedig mindezt átemeli egy másik dimenzióba – ugyanabba, ahol a zenéje is létezik. 

Ez a filozófia tökéletesen illeszkedett a modell karakteréhez. 

A Pininfarina által tervezett Peugeot 306 Cabriolet nem hivalkodott, hanem élményt kínált: kényelmet, egyensúlyt, könnyedséget. Nem a szemnek akart imponálni, hanem az érzékeknek.

Peugeot 306 Cabriolet
A Peugeot 306 Cabriolet igazi élményautó volt a 90-es években
Fotó: Peugeot

A film végén Charles mosolya mindent elmond. A vezetés itt nem látvány, hanem jelenlét. Ritmus. Érzés. És talán egy kérdés: ha nem a szemeddel vezetsz, vajon jobban átéled az utat?

 

 

