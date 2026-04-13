Mi folyik itt? – folyamatosan zuhan lefelé a Porsche

Az utóbbi hetekben, hónapokban arról lehetett hallani, hogy a Porsche sorra zárja be a kereskedéseit Kínában, mert nem megy az üzlet.

Egyre kevesebb vevő választja a Porsche modelljeit

Nos, ez az autóeladásokon is meglátszik az idén. A március végével záródott idei első három hónapban tovább csökkentek az eladások. Az idei első negyedévben, 15 százalékkal kevesebb, 60 991 autót értékesített a Porsche. Az eladási adatokat befolyásolta a belső égésű motorral hajtott 718-as modell gyártásának megszüntetése, továbbá az, hogy a teljesen elektromos Macan eladásai a tavalyi első negyedévben igen magasról indultak – áll a cég közleményében. Hatással volt az eladásokra az is, hogy az elektromos és hibrid járművek adókedvezményei megszűntek az Egyesült Államokban – írja a Focus.

Komoly lejtmenetben a Porsche

Németországban 4 százalékkal, 7778-ra nőttek az autóeladások a január-márciusi időszakban. Eközben Észak-Amerikában 11 százalékkal 18 340-re, Kínában 21 százalékkal 7520-ra, Európában (Németország nélkül) 18 százalékkal 14 710-re, minden más piacon pedig 20 százalékkal 12 640-re esett a Porsche-autók értékesítése. A stuttgarti cégnél abban bíznak, hogy az elektromos Cayenne nyári megjelenése új lendületet adhat a márkának.



