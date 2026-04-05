Egyre nagyobb bajban a Porsche, elkerülhetetlen volt ez a drasztikus lépés

A csökkenő eladások miatt egyre nehezebb helyzetben vannak Kínában az európai autógyártók, így a Porsche is. A német luxusautó-márka tűzoltásba kezdett az ázsiai országban, próbálja csökkenteni a veszteségeit. Ennek érdekében kereskedéseket zár be Kínában.

Egyre kevesebb kínai autóvásárlót érdekel a Porsche-varázs

Sokaknak lehet déjà vu-érzésük a hír hallatán. És valóban, ahogy azt az Origo is megírta, a Porsche 2025 végén jelentette be, hogy kínai márkakereskedéseinek számát 150-ről 114-re csökkenti. Ám mint kiderült, ez nem elég. Az idei évben újabb, mintegy 30 százalékkal csökkenti kereskedőinek számát a stuttgarti márka. Így 2026-ban már mindössze 80 Porsche-szalon marad Kínában. Ez majdnem fele a 2025 eleji számnak – írja a Carscoops.

Folyamatosan csökkenő Porsche-eladások

A Porsche kínai értékesítése az elmúlt években folyamatosan csökkent: 2025-ben mindössze 41 938 autót adott el az országban, ami 26,3 százalékkal maradt el a 2024-es 56 887 darabtól. Ez már a negyedik egymást követő év, amikor a márka eladásai visszaestek, három év alatt pedig összesen 56 százalékkal zuhantak. De mi lehet a megoldás? A németek szerint most nem a darabszám maximalizálása a cél, hanem az értékesítési hálózat minőségi optimalizálása, valamint különleges, exkluzív modellek kínálata.

Kínai töltőhálózatukat is leépítik a németek

A vállalat nem csupán a kereskedéseket csökkenti, hanem 2026. március 1-jétől fokozatosan leállítja saját kínai elektromos töltőhálózatát is, ami mintegy 200 töltőpontot érint. Ez azt jelenti, hogy a Porsche teljesen kivonul a helyi töltési infrastruktúra üzemeltetéséből, miközben a megtakarításokat a kutatás-fejlesztésre, főként a sanghaji K+F központra fordítja.

Helyi autógyártásba viszont nem terveznek beruházni, így a fókusz továbbra is az importált modelleken marad.

A helyzet jól mutatja, hogy még a világhírű prémiummárkák sem immunisak a piaci változásokra. A helyi versenytársak gyors fejlődése, az elektromos járművek iránti változó kereslet és a vásárlói szokások átalakulása komoly kihívást jelent. A Porsche stratégiája Kínában immár a minőség, az exkluzivitás és a fenntartható növekedés köré épül, egy olyan piacon, ahol a korábbi gyors terjeszkedés már nem garantál sikert.