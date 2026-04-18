Tíz éve porosodó, gyönyörű kincset találtak egy váci garázsban – fotók

Gyönyörű Porsche került elő egy váci garázsból, az immár 42 éves autó az utóbbi tíz esztendőt egy helyben porosodva töltötte. A már-már pajtalelet kategóriába sorolható 944 Targa egykor szebb napokat is látott, de hamarosan feltámadhat.

Az Oldtimer Automobil beszámolója szerint az 1984-es gyártású Porsche 1993-ban került Magyarországra az Egyesült Államokból. Ennek megfelelően a lökhárítói amerikai kivitelűek, a felszereltségéhez gyári klíma, elektromos ablakok és kivehető targatető tartozik. A 2500 köbcentis motor 163 lóerős.

Lesz még belőle gyönyörű Porsche:

A hosszú állást követően az autó motorja egy kis hidegindítóval pöccre indult, de a fék- és kuplunghidraulika már nem tette a dolgát, így szégyenszemre csörlővel került trélerre.