Woody, Buzz Lightyear és Jessie Porsche 911-essel „tolja”

Beülnénk egy Woody-ihletésű Porsche 911-esbe? Vagy inkább Buzz futurisztikus rakétája vonz minket? Hamarosan bármelyiket megtehetjük, mert a Porsche, a Disney és a Pixar egyesítette erőit, hogy három egyedi 911-est alkossanak, amelyeket a közkedvelt „Toy Story” karakterek, Woody, Buzz Lightyear és Jessie ihlettek. A három spéci járgány a „Toy Story 5” nagy várakozással várt június 19-i bemutatóján, Los Angelesben debütál, a vörös szőnyegen. Mindegyik négykerekű megragadja a hozzá tartozó figura egyéniségét, személyiségét és energiáját, ezzel is megörvendeztetve a szerencsés tulajdonosokat.

A Sonderwunsch program szakemberei készítik a Toy Story hőseinek autóit

Jótékony célra árverezik el a különleges Porsche 911-eseket

„Elsődleges célom a „Toy Story 5” világának megformálása volt, különösen mivel ez az új történet a játékok fejlődő szerepét vizsgálja egy technológia-vezérelt környezetben” – mondta Bob Pauley, a Pixar látványtervezője. „Ugyanakkor a Sonderwunsch csapattal való együttműködés arról szólt, hogy ezeket a karaktereket anyagokon, színeken és formákon keresztül is értelmezzem – hűnek maradva ahhoz, kik ők, anélkül, hogy szó szerint venném őket. Ez egy történetmesélésen alapuló tervezési gyakorlat.”

A három egyedi 911-est együttesen értékesítik egy jótékonysági árverésen, három kijelölt nonprofit szervezetet támogatva, amelyek a gyermekek és a rászorulók megsegítésére törekszenek. Közben a Toy Story ikonikus figurái visszatérnek a Disney és a Pixar világába, hogy találkozzanak a modern technikával. Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) és a banda többi tagja hatalmas kihívás elé kerül, amikor szemtől szembe kerülnek Lilypaddel (Greta Lee), egy vadonatúj táblagéppel, amely sajátos elképzeléssel rendelkezik arról, hogy mi a legjobb Bonnie-nak, a kisgyermeknek. Hogy mi sül ki ebből, 2026. június 19-én kiderül.