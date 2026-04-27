Rádupláz a GT-R: elég lesz 1156 lóerő?

A GT-R olyan reklámértékkel bíró modell, amiről még a fennállásának legnagyobb válságában se akar lemondani a Nissan. Amíg a 2007-ben bemutatott első generáció gyártása nemrég leállt, azt vállalták, hogy még az évtized vége előtt megvásárolható lesz az utód, és hogy az nem elektromos hajtású lesz. Most már az is tudjuk, mire számíthatunk, hiszen a Renault-Nissan Szövetség és a Geely vegyesvállalata, a Horse Powertrain bejelentette első V6-os biturbóját, amihez rögtön egy négyfokozatú hibrid váltót is készítettek - 816-1156 lóerő rendszerteljesítményre készült az új hajtás!

Elektromos volt a Nissan GT-R tanulmány, a pár éven belül érkező szériaautó hibrid lesz

Passzol a Nissan GT-R-be a 3,0 literes biturbót használó hibrid hajtás

A W30-as erőforrás 2,99 literes lökettérfogatú V6-os 90º-os hengerszöggel, kereszt- és hosszirányú beépítésre egyaránt alkalmas felépítéssel. A hengerfejben alakítják ki a leömlőt, így közvetlenül ide helyezik a turbófeltöltőket, ez is hozzájárul a mindössze 160 kg-os tömeg eléréséhez. Lágy- és fullhibrid formában használják majd az erőforrást, amelynek önmagában 476-544 lóerő a teljesítménye, nyomatéka 600-700 Nm között változik hangolástól függően.

Hosszirányú beépítéshez készült a 199 kg tömegű 4LDHT hibrid váltó, amelyben négy előremeneteli fokozat van, illetve két hajtómotor. A P1-es a lendkerék helyén található, ennek 340-408 lóerő a teljesítménye, a P3-as hajtómotor 476-612 lóerő teljesítményű – 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel való működésre készült az elektromos rész. A Horse Powertrain szerint 2028-ban dobják utcára az első olyan autót, ami már a W30-as biturbót használja, ezzel egy időben kezdik meg a 4LDHT váltó gyártását is – a Geely konszernhez tartozó kínai márkák szabadidő-autóiban és Észak-Amerikai alvázas Nissan/Infiniti modellekben várható az új hajtás debütálása. Az akár 1156 lóerős rendszerteljesítmény a következő Nissan GT-R számára is érdekessé teszi az új hajtást

