Rémálom a rozsdás küszöb: így is lehet javítani!

Hólyagos fényezés, felpattogó festés, rosszabb esetben átütő rozsda jelzi az öregedő lemezek sorsát. Egyetlen autótulajdonos sem szeret találkozni a korrózió és az enyészet különböző variációival - de az idő kerekét nem lehet visszaforgatni!

Ki kell húzni a méregfogat!

A kerékjáratok közötti küszöbprofil az egyik legkényesebb terület, ahol a rozsda kedvére csámcsoghat. A felcsapódó és lassan száradó víz szorgalmasan rombol, ennek a sarkokban látni először az eredményét. A javítás természetesen szakembert kíván, otthon kár lenne tákolni. Méretezés, kivágás, tisztítás, felületkezelés, majd pótlás jön a műveletsorban. Precíz munkával látványos a végeredmény, az autó pedig biztosan megköszöni a gondoskodást!