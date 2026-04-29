Rémálom: fékhibás autókat hívtak vissza – az öné is köztük lehet!

Komoly biztonsági figyelmeztetés érkezett a minap Németországból. Az Audi világszerte több tízezer elektromos SUV-ot hív vissza, miután egy potenciális fékrendszer-hiba miatt akár a teljes fékhatás is részben vagy teljesen megszűnhet.
Az Audi nagyszabású visszahívási akciót indított mintegy 96 ezer elektromos SUV esetében világszerte, miután kiderült: egyes modelleknél a fékpedál és a fékrásegítő közötti mechanikus kapcsolat nem megfelelően rögzülhet.

Az Audi Q8 e-tron az egyik olyan autóval, amivel komoly bajok lehetnek
Az Audi Q8 e-tron az egyik olyan autóval, amivel komoly bajok lehetnek
Ez szélsőséges esetben azt eredményezheti, hogy a jármű vezetője elveszíti a normál fékfunkciót. 

Az érintett autók között az Audi e-tron és az Audi Q8 e-tron különböző változatai szerepelnek, amelyek 2018 és 2024 között készültek. 

A probléma lényege egy hibásan meghúzott vagy nem megfelelően rögzített csavar a fékpedál rendszerében, amely idővel meglazulhat, így megszakadhat a mechanikus kapcsolat a pedál és a fékrásegítő között – írja a Focus.

Az Audi ingyen kijavítja a hibát

A hiba a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a fékpedál leválik a rendszer működtető mechanizmusáról, és a hagyományos fékek nem reagálnak megfelelően. A hatóságok és a gyártó szerint ilyen esetben csak a vészfékrendszerrel lehet megállítani az autót. Az Audi hangsúlyozza: eddig nem történt baleset a hibával összefüggésben, és a javítás ingyenes. 

A szervizek ellenőrzik a kritikus csavarkötést, szükség esetén meghúzzák vagy korrigálják azt.

A visszahívás több országot érint, és már hivatalosan is a legnagyobb elektromos Audi-visszahívások közé tartozik. Bár a hiba ritkán jelentkezhet, a potenciális kockázat súlyos: a fékrendszer részleges meghibásodása minden autós rémálma.

 

