Rémálom: fékhibás autókat hívtak vissza – az öné is köztük lehet!

Az Audi nagyszabású visszahívási akciót indított mintegy 96 ezer elektromos SUV esetében világszerte, miután kiderült: egyes modelleknél a fékpedál és a fékrásegítő közötti mechanikus kapcsolat nem megfelelően rögzülhet.

Az Audi Q8 e-tron az egyik olyan autóval, amivel komoly bajok lehetnek

Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez szélsőséges esetben azt eredményezheti, hogy a jármű vezetője elveszíti a normál fékfunkciót.

Az érintett autók között az Audi e-tron és az Audi Q8 e-tron különböző változatai szerepelnek, amelyek 2018 és 2024 között készültek.

A probléma lényege egy hibásan meghúzott vagy nem megfelelően rögzített csavar a fékpedál rendszerében, amely idővel meglazulhat, így megszakadhat a mechanikus kapcsolat a pedál és a fékrásegítő között – írja a Focus.

Az Audi ingyen kijavítja a hibát

A hiba a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a fékpedál leválik a rendszer működtető mechanizmusáról, és a hagyományos fékek nem reagálnak megfelelően. A hatóságok és a gyártó szerint ilyen esetben csak a vészfékrendszerrel lehet megállítani az autót. Az Audi hangsúlyozza: eddig nem történt baleset a hibával összefüggésben, és a javítás ingyenes.

A szervizek ellenőrzik a kritikus csavarkötést, szükség esetén meghúzzák vagy korrigálják azt.

A visszahívás több országot érint, és már hivatalosan is a legnagyobb elektromos Audi-visszahívások közé tartozik. Bár a hiba ritkán jelentkezhet, a potenciális kockázat súlyos: a fékrendszer részleges meghibásodása minden autós rémálma.