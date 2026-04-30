Két részeg autós ügyeskedni próbált, a rendőrök is nagyot néztek a trükkjüktől

A rendőrök fokozott figyelmet fordítottak az utóbbi időben a franciaországi Doubs megye útjaira, mert megszaporodtak a szabályszegések. Egy esti ellenőrzés során a járőrök felfigyeltek egy ismerős alakra: egy olyan férfire, akit már korábbról ismertek, és akiről tudták, hogy nincs érvényes jogosítványa. Ennek ellenére most is volán mögött ült.

Amikor a rendőrök elindultak utána, a férfi gyorsan eltűnt előlük. Mivel azonban pontosan tudták, kiről van szó, nem hagyták annyiban: értesítették kollégáikat, akik a lakcíménél várták az érkezését.

Ilyen trükköt még a rendőrök sem láttak

A történet csak ekkor vált igazán bizarrá. A férfi ugyanis nem egyedül próbálta megúszni a helyzetet, volt egy utasa is, aki segíteni próbált neki. Helyet cseréltek, de minek: az igazoltatás során kiderült, hogy a váltósofőrnek sincs jogosítványa, ráadásul részeg is – ahogy a rendőrök által eredetileg kiszúrt férfi szintén az volt.

Mindkettejüket őrizetbe vették, súlyos büntetésre számíthatnak.