A rendőrök is csak néztek, hogyan ment idézésre egy autós Dunakeszin – videó

2026. április 15. 17:06
Olvasási idő: 2 perc
Március végén egy férfi idézésre érkezett a dunakeszi kapitányságra saját autójával. A rendőrök azonnal kiszúrták, hogy gyalog kellett volna mennie.
autós hírittas vezetésrendőrség

A rendőrök egyből észrevették, hogy van egy kis vaj a kapitányság elé beguruló sofőr füle mögött. Mint kiderült, a gyanújuk nem volt alaptalan: a férfival szemben alkalmazott alkoholszonda ittasságot jelzett. Az eset nem maradt következmények nélkül, eljárás indult ellene.

A rendőrök videója a képre kattintva tekinthető meg:

Azonnal intézkedtek a rendőrök

2025-ben Pest megyében 117 sérüléssel járó balesetet okoztak az ilyen állapotban lévő sofőrök. Ebből 12 halálos kimenetelű volt. Az eset kapcsán a rendőrség nyomatékosan arra kérte a közlekedőket, hogy ittasan ne vezessenek!

 

