Kitört a botrány: több ezer autóst büntetett meg jogtalanul egy traffipax!

1 órája
Egy hibásan működő traffipax majdnem 3500 autóst mért be tévesen. A rendőrség törölte a bírságokat.
Több levelet is kapott felháborodott autósoktól a svájci rendőrség, miután Neuchatelben több ezer autóst mért be egy hibásan működő traffipax. Összesen 3468-an kaptak jogtalan bírságot, miután egy sebességkorlátozás feloldása után az útszakaszon elhelyezett traffipax átállítása egy hiba miatt nem "futott le."

Felújítás miatt sokáig valóban 30 km/h-s sebességkorlátozás volt érvényben az útszakaszon, de a munka befejezése és a korlátozás feloldása után egy teljes napig azok is bírságot kaptak, akik 30-50 km/h-s sebességgel közlekedtek a szakaszon.

Hogyan reagált a rendőrség?

A rendőrség szerint a berendezés távoli újrakalibrálását elvégezték ugyan, de egy technikai hiba miatt az új beállítás mégsem lépett érvénybe. A traffipax átállítását végül a helyszínen, manuálisan végezték el, a bírságokat törölték.

 

