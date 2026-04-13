traffipax

Egy hétig fokozottan ellenőrzi a sebességet a rendőrség

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Megkezdődött a Roadpol által szervezett Speedweek nevű akció. A rendőrség egész héten fokozottan ellenőrzi a járművezetők sebességét.
Április 13-19. között rendezi meg a Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) az első idei Speedweek nevű, a gyorshajtásra koncentráló fokozott közúti ellenőrzését. Határokon átívelő módon minden tagállamban fokozottan ellenőrzi a rendőrség a járművek sebességét.

Szerdán lesz a rendőrség traffipax-maratonja.
Egész héten fokozottan ellenőrzi a gyorshajtást a rendőrség
Fotó: police.hu

A rendőrség szerdán az összes traffipaxot folyamatosan használni fogja

Az egy hetes fokozott közúti ellenőrzés csúcspontja szerdán lesz, a Traffipax-maraton 0 órakor kezdődik és éjfélig tart, ez alatt az összes traffipax folyamatosan méri a sebességet. A rendőrségek célja az akcióval nem a büntetés, hanem a megelőzés, mert a gyorshajtás – abszolút és relatív – továbbra is ott van a vezető baleseti okok között. A Roadpol augusztus 3-9. között tartja majd a második idei Speedweek nevű ellenőrzését, de addig is lesznek kiemelt akcióhetek az utakon.

 

 

