Egy hétig fokozottan ellenőrzi a sebességet a rendőrség

Április 13-19. között rendezi meg a Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) az első idei Speedweek nevű, a gyorshajtásra koncentráló fokozott közúti ellenőrzését. Határokon átívelő módon minden tagállamban fokozottan ellenőrzi a rendőrség a járművek sebességét.

Egész héten fokozottan ellenőrzi a gyorshajtást a rendőrség

A rendőrség szerdán az összes traffipaxot folyamatosan használni fogja

Az egy hetes fokozott közúti ellenőrzés csúcspontja szerdán lesz, a Traffipax-maraton 0 órakor kezdődik és éjfélig tart, ez alatt az összes traffipax folyamatosan méri a sebességet. A rendőrségek célja az akcióval nem a büntetés, hanem a megelőzés, mert a gyorshajtás – abszolút és relatív – továbbra is ott van a vezető baleseti okok között. A Roadpol augusztus 3-9. között tartja majd a második idei Speedweek nevű ellenőrzését, de addig is lesznek kiemelt akcióhetek az utakon.