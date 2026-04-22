Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Rendkívüli bejelentést tett a MOL: ez egész Magyarországot érinti

Telitalálat a magyar rendőrség fotója, amivel egy gyakori autós hibára figyelmeztet

A magyarok rendszeresen nyitva felejtik az autóikat, aminek általában sírás a vége. Fotóval üzent a rendőrség.
A rendőrség szerint csak a múlt héten

  • a benne hagyott kulccsal együtt loptak el egy autót Kecskeméten;
  • Kiskunhalason és Kecskeméten is pénztárcákat, okiratokat loptak el – szintén nyitva hagyott kocsikból;
  • Kecskeméten tetten értek valakit, aki sorra próbálta nyitni a parkoló autók kilincseit – és két autónál, amely nem volt bezárva, sikerrel is járt.

A rendőrség azt tanácsolja az autósoknak, hogy mindig zárják be a kocsijukat, és húzzák fel az ablakokat. Még akkor is, ha csak két percre távolodnak el tőle.

Ezzel a fotóval üzent a rendőrség:

Az utastérben soha nem szabad értéket hagyni látható helyen, az indítókulcsot meg pláne nem szabad a kocsiban felejteni. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség viccesnek szánt, de ezzel együtt is kellő komolysággal kezelendő fotója.

 

