Telitalálat a magyar rendőrség fotója, amivel egy gyakori autós hibára figyelmeztet

A rendőrség szerint csak a múlt héten

a benne hagyott kulccsal együtt loptak el egy autót Kecskeméten;

Kiskunhalason és Kecskeméten is pénztárcákat, okiratokat loptak el – szintén nyitva hagyott kocsikból;

Kecskeméten tetten értek valakit, aki sorra próbálta nyitni a parkoló autók kilincseit – és két autónál, amely nem volt bezárva, sikerrel is járt.

A rendőrség azt tanácsolja az autósoknak, hogy mindig zárják be a kocsijukat, és húzzák fel az ablakokat. Még akkor is, ha csak két percre távolodnak el tőle.

Az utastérben soha nem szabad értéket hagyni látható helyen, az indítókulcsot meg pláne nem szabad a kocsiban felejteni. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség viccesnek szánt, de ezzel együtt is kellő komolysággal kezelendő fotója.