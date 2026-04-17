Megdöbbentő számokat hozott a rendőrség országos razziája

Európában a héten zajló rendőrségi razzia ismét megmutatta, bőven van még hova fejlődnünk szabálykövetésben. Egyetlen nap alatt is kirajzolódott a magyar közlekedési morál képe.

A szerdai sebességmérési razzia során most is sok gyorshajtót fogott a rendőrség

Fotó: police.hu

A rendőrség idei, 24 órás Speedmarathon akciója során összesen 392 503 autót ellenőriztek, és 7391 esetben mértek sebességtúllépést a traffipaxok. A számok elsőre riasztónak tűnhetnek, mégis árnyaltabb a kép: az adatok szerint az autósok többsége betartja az előírásokat, a problémát egy szűkebb, de annál veszélyesebb réteg jelenti.

A rendőrség többet ellenőrizne

Az Európa-szerte meghirdetett ellenőrzéshez, a Roadpolhoz a magyar rendőrség is csatlakozott, ráadásul a lakosság bevonásával. Az emberek maguk javasolhatták, hol lenne szükség traffipaxokra, sebességmérésre – így a mérési pontok nemcsak szakmai elemzés, hanem helyi tapasztalatok alapján is kijelölésre kerültek.

A kampány legfontosabb üzenete változatlan: a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok.

Egy-egy szabályszegés nemcsak a sofőr, hanem más közlekedők életét is veszélyezteti. A rendőrség szerint ezért nem elég az alkalmi razzia – folyamatos jelenlétre és szemléletváltásra van szükség. A kérdés végső soron egyszerű: megér-e néhány perc annyit, hogy kockára tegyük mások – és a saját – biztonságunkat?