Ez az őrült Merci-sofőr lehet a hónap gyorshajtója – ennyivel már fel is szállhatott volna

Újabb extrém gyorshajtót fogott a rendőrség: ezúttal egy Mercedes szabadidő-autó sofőrje száguldozott a megengedett 50 km/óra helyett 145 km/órával Hajdúböszörmény belterületén a 35-ös számú főúton.

Könnyen lehet, hogy ez a hajdúböszörményi gyorshajtó a rendőrség e havi legnagyobb fogása

Ilyen mértékű gyorshajtás már nem egyszerű szabályszegésnek számít, hanem kiemelt súlyosságú közlekedési vétségnek, amelyért akár több százezer forintos bírság is kiszabható. A vétkes meg is kapta büntetését, a járművezető 468 ezer forintos bírságot kapott, valamint 8 büntetőponttal is számolnia kell. „Ekkora sebességgel már fel is szállhatott volna” – írta egy posztoló a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A rendőrség tovább ellenőriz

A hatóságok évek óta hangsúlyozzák: a hasonló extrém gyorshajtások nemcsak a szabályok semmibevételét jelentik, hanem drámaian növelik a baleset kockázatát is. Egy 50-es övezetben ekkora sebességnél a reakcióidő gyakorlatilag eltűnik, egy váratlan gyalogos vagy jármű felbukkanása pedig szinte elkerülhetetlen tragédiához vezethet. A rendőrség szerint a hasonló esetek jól mutatják, hogy továbbra is szükség van az ellenőrzésekre. A cél nem csupán a büntetés, hanem az, hogy visszatartsák a sofőröket a felelőtlen vezetéstől, az ilyen őrült száguldozásoktól.

A múlt hónapban egy elszabadult, őrült BMW-s majdnem félmillió forintos bírságot kapott. A zöld BMW sofőrje az 50 kilométer/órás megengedett sebesség helyett 143 kilométer/órával közlekedett Gemzsén, tehát lakott területen belül.

