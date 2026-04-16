Gyorshajtók mellett adócsalók ellen is jó a rendőrségi kamera – de hogyan?

A magas forgalomba helyezési és forgalomban tartási költségek miatt rengeteg görög használ külföldi rendszámos drága autót, megspórolva a közterhek megfizetését. Eddig ez ellen nem nagyon tudtak fellépni a hatóságok, azonban miután az év elején üzembe helyezték a Görögországot lefedő, MI-segítséggel dolgozó rendőrségi kamera-hálózatot, megváltozott a helyzet. Az adóhatóság most 229 külföldi rendszámos luxusautót foglalt le a görög tulajdonosoktól, a járművek összértéke 10 millió euró.

Fotó: AADE

A rendőrségi kamera segítségével tudták a fináncok, hol kell keresni az autókat

Már a rendőrségi kamerarendszer tesztüzemében elkezdték a kamerával gyűjtött adatokat az adóbevallásokhoz társítani, amelynek köszönhetően elég gyorsan kiderült, melyik autók lépték túl a törvényben megengedett legfeljebb fél éves Görögországban tartózkodást. Az AADE nevű kommandó aztán akcióba lépett, és autókereskedésekben, magángarázsokban, bevásárlóközpontokban és kikötőkben lefoglalta az adóelkerüléssel használt luxusautókat, a legdrágábbat 750 000 euróra taksálták.

A hatóságok szerint egyébként nem csak adót csaltak a lefoglalt luxusautókkal, több példánynál manipulált egyedi azonosítókat találtak – ezek valószínűleg lopott járművek –, egy esetben kábítószert is találtak. A járművek tulajdonosai nem reménykedhetnek abban, hogy a büntetés megfizetését követően visszakapják autójukat, helyette alapos adóellenőrzést kapnak, hogy megmagyarázzák a hatóságoknak, milyen bevételből futotta a kérdéses autó megvásárlására.

