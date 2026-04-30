Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
repülő autó

Jövőre már mi is vehetünk repülő autót?

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jövő közlekedése már nem a sci-fi része lesz. A kínai Xpeng szerint akár 2027-ben megkezdődhet a repülő autók értékesítése – de ezek nem egészen olyanok, mint amilyennek eddig képzeltük.
A városi közlekedés forradalma új irányt vesz: nem az utak bővítésével, hanem a levegő meghódításával, a repülő autók megjelenésével.

Az Xpeng repülő autója a Consumer Electronics Show-n (CES) Las Vegasban
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A Xpeng tervei szerint néhány éven belül piacra kerülhetnek az első repülő autók. A kínai elektromosautó-gyártó ambiciózus terveket vázolt fel, amelyek szerint a kiszállítások már 2027-ben elindulhatnak. A hírek szerint a vállalat már most több ezer előrendeléssel rendelkezik, elsősorban a kínai piacon, miközben a szükséges hatósági engedélyek megszerzésén dolgozik – írja az Autopro. Ugyanakkor a tényleges bevezetés kulcsa nemcsak a gyártási kapacitás, hanem a hatósági engedélyek megszerzése is, hiszen a légtér használata szigorúan szabályozott.

A repülő autó mellett jön a robotaxi is

A fejlesztések nem állnak meg itt. A cég még az idén robotaxi teszteket indít Kína déli részén, és a következő másfél évben akár több száz vagy ezer ilyen jármű is forgalomba állhat. Az Xpeng mindeközben humanoid robotok fejlesztésén is dolgozik. Hazánkban tavaly év végén jelent meg a kínai autómárka, amiről az Origo is beszámolt. Így akár az sem kizárt, hogy hamarosan hozzánk is eljut az Xpeng repülő autója.

(231115) -- SHENZHEN, Nov. 15, 2023 (Xinhua) -- Visitors look at a flying car of Xpeng Aeroht during the 25th China Hi-Tech Fair (CHTF) in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 15, 2023. The 25th China Hi-Tech Fair (CHTF) kicked off here Wednesday, attracting 4,925 exhibitors from 105 countries and regions. (Xinhua/Mao Siqian) (Photo by Mao Siqian / Xinhua via AFP)
Fotó: MAO SIQIAN / XINHUA

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!