Részeg motorost üldöztek a rendőrök Zala vármegyében!

A Zala vármegyei Pókaszepetk belterületén haladt egy motoros, a járőrök először a vélhető sebességtúllépésre lettek figyelmesek, de az akciók sora csak ekkor indult be igazán! Miután a motoros észrevette a zsarukat, megpróbált kereket oldani, szabálytalan és életveszélyes előzéseket csinált, a motorján pedig vagy nem is volt rendszám, vagy felhajtotta azt az ülésidom alá.

Nem sikerült a menekülés

A 41 éves motoros - mint utóbb kiderült - ittas állapotban ült nyeregbe, így a szépen felhalmozódó szabálysértésekkel együtt garantáltan komoly büntetésre számíthat! A dolog roppant tanulságos, hiszen újra bebizonyosodott, hogy a rendőrök elől nincs menekvés.