Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Rá akart gyújtani vezetés közben, kis híján az életével fizetett egy nő. A robbanás darabokra tépte a kocsiját.
autós hír baleseti robbanás

Messziről is jól hallható robbanás rázta meg a virginai Burke városát, amikor egy nő vezetés közben rá akart gyújtani egy cigarettára. A kocsiban egy propánpalack is volt, amely észrevétlenül szivárgott, a gáz pedig azonnal robbant, amint előkerült egy öngyújtó.

A robbanás darabokra tépte a kocsit, egyes darabok több mint harminc méterre repültek, a környékbeli házakban megremegtek a falak. A csodával határos módon a nő túlélte a robbanást, a baleset után az út szélén üldögélt, a karjain égésekkel. A rendőrség szerint a sérülései nem életveszélyesek.

Ekkora volt a robbanás pusztítása:

 

