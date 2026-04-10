Nem lehet kijátszani a Waymo önvezető robottaxi szabályait

A Waymo robottaxi jelenleg legfeljebb négy utast engedélyez a fedélzeten, egyes esetekben pedig csak hármat, a vezetőülés használata egyértelműen tilos. Miamiban viszont egy öt fiatal nőből álló társaság megpróbálta megkerülni a Waymo szabályait, ám nem sikerült túljutniuk a jármű megfigyelőrendszerén, s a cég ügyfélszolgálata azonnal kapcsolatba lépett velük. Az esetről készült felvétel rohamosan terjed a Tik-Tokon, a kommentelők pedig azt találgatják, hogy honnan tudta a Waymo, hogy csalnak.

A KRESZ-szel néha hadilábon áll, de az üzletszabályzat betartásához ragaszkodik a Waymo robottaxi

Honnan jött rá a Waymo, hogy többen ülnek a robottaxiban?

„Abban a pillanatban, hogy a plusz személy kiszáll az autóból, be tudom állítani” – mondja az ügyfélszolgálatos, mire azonnal érkezik a válasz, hogy „most már kiszállt”. Ám az ügyintéző nem hagyta annyiban, s így felelt: „Attól tartok, hogy nem. Ha folytatják… akkor törölhetjük az utazást.” Mindenesetre a Waymo, illetve a tulajdonosa, a Google nem tagadja, hogy az önvezető járműveik tele vannak kamerával és mikrofonokkal. Előbbiek azért vannak ott, hogy a vállalat biztosíthassa az autók tisztaságát, megtalálhassa az elveszett tárgyakat, fokozza a biztonságot, segítséget nyújtson vészhelyzet esetén, nem utolsó sorban pedig, hogy ellenőrizze, hogy az utasok betartják-e az autóban lévő szabályokat. Ugyanakkor azt is tisztázta a cég, hogy nem hallgatja le az utasok beszélgetéseit, és cáfolja, hogy arcfelismerést vagy más biometrikus azonosítási technológiákat használna az utasok azonosítására. Ugyanakkor az ülésekben is vannak súlyérzékelők, az intelligens szoftver pedig azonnal összerakja a „képet”.

A limit mögött komoly okok állnak: biztonsági előírások sokasága, szigorú jogi szabályozás és felelősségi, biztosítási kérdések. Röviden: ez nem ajánlás, hanem kőkemény szabály. Ezek az autók már nemcsak vezetnek, hanem figyelnek is, nem lehet mindent „okosban” megoldani.

