Szabályos próbált lenni a kazincbarcikai rolleres, mégis eltaknyolt – videó

11 éves rolleres szenvedett balesetet a napokban Kazincbarcikán. A fiú balra akart kanyarodni, ezt a kezével jelezte is, de közben elveszítette az egyensúlyát, és elesett.

A gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett, de az eset fontos figyelmeztetés minden szülő és fiatal közlekedő számára. Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel. Gyermekek esetében ez még nem mindig adott.

Videón a rolleres esése:

A rendőrség az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy a rollerrel közlekedők számára kiemelten fontos a bukósisak és a védőfelszerelések használata.