Nem fogy az olcsóbb? Itt a 8 millió eurós Rolls-Royce megoldás

A Rolls-Royce a Spectre kupéval lépett át az elektromos korba, azonban a konzervatív vásárlóközönség nem vevő a finom működést garantáló technikára. Azonban a britek nem adják fel harc nélkül az elektromos autókat, most például bemutatták a Nightingale azaz csalogány névre keresztelt kabriót, aminek az indulóára 8 millió euró. Azonban az autó nem kerül a szabad piacra, a gyár meghívásos alapon kínálja fel az autókat az ügyfeleknek. Az egyedi kialakítás természetesen feláras, tehát nagyságrendileg 10 millió euró körül lesz egy-egy példány vételára, a 100 darabos sorozatnagyság mellett tehát nagyjából 1 milliárd eurós bevétellel számolhatnak.

Rolls-Royce logika: ha a félmillió eurós Spectre nem megy, a 8 millió eurós Nightingale biztos sikeres lesz

A múlt század húszas éveibe nyúlt vissza a Rolls-Royce, amikor a megjelenésről volt szó

A Rolls-Royce fontos modellnek tartja a Nightingale kabriót, ezért a sajtófotókon látható példánynak a Sir Henry Royce által a húszas években életre hívott prototípus-sorozat egyik első példányának, az EX17 (experimental ~kísérleti) megjelenését vették át, de a Côte d’Azur kék szín lakkjába vörösen csillogó részecskéket kevertek, a vászontető ezüst színű. Az 5,76 méteres hossz megfelel a Phantom sofőrös limuzinnak, de azzal ellentétben csak két ülőhelynek jut hely a karosszériában, a drámai hatás érdekében elnyújtották a befejezést. Légterelők helyett a hátul-alul elhelyezett karbon diffúzorral garantálják az autó stabilitását nagy sebességnél. Nagy gondot fordítottak a vászontetőre, mivel elektromos autóról van szó, nincsenek olyan alapzajok, mint a benzines kabriónál, így különösen nagy gondot fordítottak a hangszigetelésre. A számos réteg között ott van egy új hangszigetelő anyag is, ami kasmírból, szövetből és műanyagból készül – ennek segítségével elérték, hogy a szélzaj nem hallható, ellenben a csukott tetőn diszkréten kopogó esőcseppeket jól lehet hallani.

Mivel nincs állandó mennyezet, nincs csillagos égbolt tetőkárpit sem, helyette a műszerfalon és az ajtókárpiton helyezték el a 10 500 darab három különböző méretű fényforrást, amelyek természetesen animáltak. Hullócsillag helyett a csalogány énekének ritmusában vibrálnak a fények – ha épp azt játssza le az ügyfél a hangrendszeren. Mivel a Rolls-Royce Nightingale roadster a Coachbuilt Collection program keretében készül, az utastérben olyan exkluzív anyagok is elérhetőek lesznek, amelyek a normál modellekhez nem kérhetőek. Az első ügyfelek 2028-ban kapják meg autóikat.

