Akár az ön autóját is elszállíthatják a napokban a közteresek – erre érdemes figyelni!

Bármerre járunk az országban, sajnos mindenhol találunk roncsautókat. Nem kivétel ez alól Nyíregyháza sem, ám ez most változhat.

Nyíregyházán összeszedik az utcákról a gazdátlan roncsautókat

Fotó: Bordás Béla/SZON

Szinte észrevétlenül dolgoztak a közterület-felügyelők a nyírségi vármegyeszékhelyen: egyik nap még ott áll egy rozsdás, régóta mozdulatlan autó a parkolóban, másnapra viszont már csak az üres hely emlékeztet rá. A város több pontján is felgyorsult a roncsautók elszállítása, ami nemcsak rendet teremt, hanem figyelmeztetés is az autótulajdonosoknak – írja a Szon.

Figyelmeztetik a roncsautó tulajdonosát

Egy hétfő délelőtt alatt a Semmelweis, a Kodály Zoltán és a Tokaji útról összesen három jármű került trélerre – egy Fiat, egy Mazda és egy Volkswagen. A közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen járják a várost, és ha olyan autót találnak, amely műszaki állapota miatt már nem vehet részt a forgalomban, vagy hiányoznak róla alapvető alkatrészek, megindul az eljárás.

A szabályozás egyértelmű: ha egy jármű roncsnak minősül, figyelmeztetést hagynak rajta.

A tulajdonosnak ezt követően nagyjából tíz napja van arra, hogy intézkedjen – elszállítsa, megjavítsa vagy legalizálja a tárolását. Ha ez elmarad, akkor jön a tréler, és az autó eltűnik a közterületről.

Tréleren a kerék nélküli roncs Volkswagen

Fotó: Bordás Béla/SZON

Sokan nem számolnak azonban a következményekkel. Az elszállítás és a tárolás költsége ugyanis a tulajdonost terheli, és ez rövid idő alatt jelentős összeggé duzzadhat.

Nagy részüket kiváltják, 30 százalékot azonban elbontanak, véglegesen kivonják a forgalomból. Az üzembentartónak ekkor is ki kell fizetni a szállítási és tárolási díjat, ami mintegy 300 ezer forint”

– mondta Bodrogi László, a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője. A város szempontjából minden egyes eltűnő roncs felszabadít egy parkolóhelyet, és rendezettebbé teszi a környezetet. A jelenség hátterében nem csak hatósági szigor áll: a lakossági bejelentések is fontos szerepet játszanak. A gazdátlan, porosodó roncsok sokak szemét szúrják, hiszen gyakran hónapokig, sőt évekig foglalják a helyet. Nyíregyházán tehát egyértelmű az üzenet: ami mozdulatlanul rozsdásodik a parkolóban, az előbb-utóbb tréleren végzi.