Nem elírás! Alig 28 km/órás sebességkorlátozás sokkolja az autósokat!

Wisconsin államban egy igencsak furcsa sebességkorlátozás jelent meg táblán: 17,3 mph, azaz körülbelül 27,8 km/h – méghozzá nem viccből! Pedig sokan csak pislogtak és azt hitték, hogy valaki rosszul írta ki a tempólimitet, hiszen ki látott már olyat, hogy egy nem kerek szám szerepel a figyelmeztető táblán?!

Nem hiba, nagyon is szándékos a 17,3 mérföld/órás sebességkorlátozás

Fotó: Outagamie County Recycling and Solid Waste

Ettől a sebességkorlátozástól tényleg kikapcsol a robotpilóta üzemmódunk?!

Pedig a helyi illetékesek szándékosan találták ki ezt az abszurd számot. Outagamie megye tisztviselői ugyanis úgy vélik, hogy a furcsán specifikus 17,3 mérföld/órás sebességkorlátozás kizökkenti az autósokat a rutinból, és rákényszeríti őket, hogy tényleg odafigyeljenek az útra és a sebességükre. Ezáltal nagyban javul a biztonság, különösen az olyan ismerős, rendszeresen használt útszakaszon, ahol a sofőrök rutinból hajtanak végig nap, mint nap. Ez a tábla olyan helyre került ki a megyei szeméttelep mellé, ahol szinte folyamatos a forgalom, s a helyi lakosokon túl fuvarozók, köztük kamionok is állandóan használják az utat. Úgyhogy a tisztviselők célja egyszerű: lelassítani mindenkit, és éberségre késztetni a vezetőket. Ezt egy közösségi médiás bejegyzésben el is magyarázták a helyi lakoknak.

Ugyanakkor a KRQE hírcsatorna riportja rámutat, hogy az útszakasz megváltoztatása, például fekvőrendőrök vagy körforgalom beépítése, illetve az úttestek megvilágítása általában hatékonyabb eszköz a balesetek számának csökkentéséhez. Mégsem Wisconsin az első hely, ahol tizedesvesszős sebességkorlátozást alkalmaznak: Colorado Springsben közel egy évtizede kell figyelembe venniük a sofőröknek a 8,2 mérföld/órás (13,2 km/h) sebességkorlátozást egy adott bevásárlóközpontban. Úgyhogy még az is lehet, hogy működik a „furán kinéző” pszichológiai trükk: gondolkodásra kényszerít, mielőtt túl késő lenne.

