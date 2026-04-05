Titkos tanulmányokat állít ki a Skoda Múzeum

Új tárlattal bővíti repertoárját a Mladá Boleslav-i intézmény. A 31 Skoda tanulmányautó között olyanok is akadnak, amelyek eddig titkosak voltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ötvenes évek óta számos tanulmányautót épített a Skoda gyár, annak ellenére is, hogy a kommunizmus idején nem nézték szívesen a pénz és egyéb erőforrások ilyenfajta pocsékolását – persze itt most ne térjünk ki arra, amikor felsőbb utasításra megpróbálták egy kalap alá hozni a Kelet-Német és a Csehszlovák autóipart. Ezek közül a tanulmányautók közül most 31 darabot állítanak ki a „Concepts Unmasked” elnevezésű tárlaton belül, amelyet egy új kiállítócsarnokban rendeztek be.

Skoda tanulmányautók láthatóak az új csarnokban.
31 tanulmányautót lehet megtekinteni a Skoda Múzeum új csarnokában
A farmotoros Skoda alapján is terveztek orrmotoros autót a mérnökök

A meglévő „Sleeping Beauties” nevű teremből lehet átjutni a tanulmányautókhoz, amelyek között olyanok is akadnak szép számmal, amelyeket korábban nem hoztak nyilvánosságra. Például különféle orrmotoros-elsőkerékhajtású konstrukciók a hetvenes évekből, terepjárók az ötvenes évekből, pickupok a kétezres évekből. A fő kiállítótérből nyíló két terem előzetes regisztráció után látogatható a múzeum által biztosított vezetővel. A járművekről részletes leírást az elhelyezett QR leolvasásával kaphatnak a látogatók. A Skoda Múzeum látogatását össze lehet kötni a márka központi autógyárának meglátogatásával, illetve Ferdinand Porsche szülőházának meglátogatásával – utóbbi a csehországi Liberec — Vratislavicében található.

 

 

