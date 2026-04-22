35 évvel ezelőtt indult a Magyar Suzuki sztori

A japán Suzuki számára a nyolcvanas években a globális terjeszkedésről szólt, 1982. októberében írták alá a megállapodást az indiai állammal a Maruti Udyog Ltd. megalapításáról – a kezdeti 26%-os tulajdonrészt 2007-re növelték 100%-ra –, 1984-ben kezdtek motorkerékpárokat gyártani Spanyolországban. Nem elégedtek meg ennyivel, autógyárat is akartak kontinensünkön, és már 1989-ben tárgyaltak a magyar állammal. Végül 1991-ben alapították meg a Magyar Suzuki Zrt-t, 1991. áprilisában tették le az esztergomi gyár alapkövét, ahol 1992. októberében indult meg a sorozatgyártás.

Sokaknak az első "nyugati" autójuk volt a Suzuki Swift

35 év alatt több mint 2 milliárd eurót fektetett be a Suzuki hazánkban

A magyarok hamar megszerették a Suzukikat, ahogy nevezték, a „mi autónkat”. 35 év alatt összesen hétféle modell, a Swiften túl Wagon R+, Ignis, SX4, Splash, SX4 S-CROSS és Vitara készült Esztergomban. Ezek az autók aztán Opel, Vauxhall, Fiat és Subaru márkajelzéssel is megvásárolhatóak voltak. 2024-ben már a 4 milliomodik Suzuki modell gördült le a magyar gyártósorról. A fenntartható autózást előtérbe helyezve 2020 óta, az európai piacokra a Magyar Suzuki már csak hibrid meghajtással értékesít modelleket. Jelenleg Esztergomban Vitara és S-CROSS modellek készülnek. Folyamatosan fejlesztik az üzemet a digitalizáció, a hatékonyságnövelés és a karbonsemleges működés elérését tűzték ki célul. A Suzuki a kezdetektől összesen több mint 2 milliárd eurót fektetett be Magyarországon.

Gondoskodó munkaadóként tiszteli és megbecsüli minden kollégáját, munkavállalói pedig lojálisak: dolgozóinak több mint fele legalább 10 éve, 25-en a kezdetek óta, 35 éve erősítik a közösséget. A régió egyik legnagyobb foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordít a jövő generációjának felkarolására. Az új technológiák, a digitalizáció és a folyamatosan változó igények kihívásaihoz csatlakozva nagy hangsúlyt fektet a jövő szakembereinek képzésére. A Suzuki Akadémia keretein belül egy olyan jövőbemutató képzési ernyőprogramot hoztak létre, amely tudásmegosztást jelent vállalaton és cégcsoporton belül, reagál a munkaerőpiaci kihívásokra és hidat képez generációk, illetve kultúrák között. Hozzájárul a stabil cégműködéshez és termeléshez, illetve a megfelelő munkaerő megtalálásához és megtartásához. A program részeként működő Karbantartó Akadémia a szakmai alapok megerősítéséhez, a Globális Tehetségmenedzsment Program a tudáshálózat építéséhez járul hozzá, míg a Vezetői Akadémia pedig az erős, stabil vezetői bázist segíti. A 2023-ben elindult duális képzésen a Suzuki Oktatási Centrumban már 37 diák tanul. Az eddig végzett diákok fele pedig a Magyar Suzukinál helyezkedett el.