Szédületes büntetéseket szabott ki a rendőrség a buszsáv ellenőrzésekor

Rövid, összehangolt akcióval lépett fel a szabályszegők ellen a fővárosban a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőr-főkapitányság – az eredmények azt mutatják, bőven akadt dolguk.

Sok dolguk volt a rendőröknek a buszsávot használó autósokkal szemben

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: a buszsávok szabálytalan használata továbbra is tömeges jelenség Budapesten. Április 22-én és 23-án a BKK és a BRFK közös, kiemelt ellenőrzést tartott több forgalmas útvonalon, hogy visszaszorítsák azokat az autósokat, akik a közösségi közlekedés rovására próbálnak előnyhöz jutni.

Sok szabályszegőt fogtak a rendőrök

A két nap alatt 25 rendőr és öt forgalomfelügyelő dolgozott összehangoltan, és nem is maradt el az eredmény: összesen 87 intézkedést hajtottak végre. A hatóságok jelenléte azonnal érezhető volt olyan kulcsfontosságú helyszíneken, mint az Andrássy út, a Soroksári út, a Hegyalja út, a Budaörsi út vagy a Szentendrei út – ahol a buszsávok gyakran válnak rögtönzött kerülőúttá a türelmetlen sofőrök számára.

A legtöbb esetben helyszíni bírság lett a vége: 72 autós fizethetett a szabálytalanságért.

Emellett több feljelentés és közigazgatási bírság is született, például tilos jelzésen való áthaladás vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az ellenőrzés azonban nemcsak közlekedési kihágásokat tárt fel: a rendőrök egy körözött személyt is elfogtak, és ittas, illetve bódult autóvezetőkkel szemben is intézkedtek.

Az aratás általában június végén, július elején szokott kezdődni a földeken, de az utakon ez már most elkezdődött nálunk. A közös akció amúgy nem új: a BKK és a BRFK 2020 óta működik együtt, és azóta rendszeressé váltak az ilyen ellenőrzések. Tavaly csaknem 150 alkalommal léptek fel közösen, és a hangsúly nemcsak a szabályok betartatásán, hanem a városi közlekedés biztonságának és kiszámíthatóságának javításán is van.