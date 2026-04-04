Szédületes látvány, amit a raliversenyző a pedálokkal művel!

Murvás gyorsasági szakaszon repeszt ez a Hyundai raliautó, az orrkamera az utat, a másik pedig a versenyző lábát mutatja. Jó dolgunk van, hiszen így szinkronban csekkolhatjuk, mi is történik egy-egy kanyar előtt vagy éppen a kigyorsításnál.

Fékezésre felkészülni!

Döbbenetes, ahogy a bal cipőjét a fékpedál felett tartja a pilóta, mint egy mesterlövész a mutatóujját a puskája ravaszán. Persze a kormánymozdulatok is megérnének egy misét, ne legyünk azonban telhetetlenek, ezek a képsorok így abszolút toplistás szórakozást nyújtanak.