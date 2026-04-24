Szerviz helyett sokan MI-től kérnek segítséget, de így akár még nagyobb lehet a baj

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hazánkban is terjed, hogy a problémájával először az MI-hez fordulnak az emberek. A szervizben aztán a korábbi javítási kísérletet is el kell hárítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mesterséges intelligenciaautós hírszerviz

A Mesterséges Intelligencia térhódítását felgyorsította, hogy az a zsebben hordott telefonon elérhető rögtön akkor, amikor megoldandó problémával szembesül valaki. Például a bonyolult felépítésű autó működésében zavar keletkezik, ma már nem szerelőhöz fordulnak a sofőrök, hanem először az MI segítségével próbálják megoldani a helyzetet. Csak az után keresik fel az autószervizt.

A szervizekben is használják az MI-t, de nem bíznak benne vakon
Nem megoldás, hanem segítség az MI a szervizek világában
Fotó: Armin Weigel / BMW

Az autószervizben segítségként, és nem megoldásként kezelik az MI-t

Az MI azonban nem tévedhetetlen, a pontos autótípus és a körülmények ismerete nélkül pár szavas leírás alapján adott diagnosztika nem mindig vezet eredményre, sőt, nagyobb bajt is tud okozni. Aki az MI javaslatára kezd autót javítani, az sok esetben csak ront a helyzeten, mert amikor feladja a számára kilátástalan küzdelmet és elviszi szakemberhez az autóját, ott először is a korábbi javítási kísérletekből adódó problémákat (meglazított elektromos csatlakozások, rossz helyre visszadugott vákuumcső, stb.) kell elhárítani. A bama.hu cikkében idézett autószerelő szerint laikus számára inkább csak tájékozódásra jó az MI használata autószerelésnél, nem helyettesíti a szaktudást – amibe beletartoznak a legálisan működő autószervizekben elérhető digitális diagnosztikai eszközök is.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!