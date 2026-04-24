Szerviz helyett sokan MI-től kérnek segítséget, de így akár még nagyobb lehet a baj

A Mesterséges Intelligencia térhódítását felgyorsította, hogy az a zsebben hordott telefonon elérhető rögtön akkor, amikor megoldandó problémával szembesül valaki. Például a bonyolult felépítésű autó működésében zavar keletkezik, ma már nem szerelőhöz fordulnak a sofőrök, hanem először az MI segítségével próbálják megoldani a helyzetet. Csak az után keresik fel az autószervizt.

Nem megoldás, hanem segítség az MI a szervizek világában

Az MI azonban nem tévedhetetlen, a pontos autótípus és a körülmények ismerete nélkül pár szavas leírás alapján adott diagnosztika nem mindig vezet eredményre, sőt, nagyobb bajt is tud okozni. Aki az MI javaslatára kezd autót javítani, az sok esetben csak ront a helyzeten, mert amikor feladja a számára kilátástalan küzdelmet és elviszi szakemberhez az autóját, ott először is a korábbi javítási kísérletekből adódó problémákat (meglazított elektromos csatlakozások, rossz helyre visszadugott vákuumcső, stb.) kell elhárítani. A bama.hu cikkében idézett autószerelő szerint laikus számára inkább csak tájékozódásra jó az MI használata autószerelésnél, nem helyettesíti a szaktudást – amibe beletartoznak a legálisan működő autószervizekben elérhető digitális diagnosztikai eszközök is.

