Új KRESZ-táblát tettek ki egy út mellé, mindenkinek kettéáll tőle a szeme – fotó

Az Egyesült Államok egyik megyéjében meglepő látvány fogadja az autósokat: egy furcsa sebességkorlátozó tábla, amely első pillantásra szinte értelmezhetetlennek tűnik. Nem véletlenül – a rajta szereplő érték ugyanis nem egy kerek szám.

A Wisconsin állambeli Outagamie megyében egy hulladékkezeléssel foglalkozó szervezet 17,3 mérföld/órás (kb. 27,8 km/h) limitet vezetett be. A döntés mögött nem feltétlenül műszaki szükségszerűség áll, hanem inkább egy pszichológiai trükk: a szokatlan, tizedes szám arra készteti a sofőröket, hogy tényleg megnézzék a táblát, és tényleg lassabban menjenek.

Fotón az új tábla:

A helyi illetékesek szerint a cél a közlekedés biztonságosabbá tétele, de nem derült ki egyértelműen, hogy történt-e annyi baleset a környéken, ami indokolná a különös megoldást.

Bár elsőre extrémnek hat, nem teljesen példátlan az ilyen típusú szabályozás. Egy coloradói bevásárlóközpont parkolójában például már régóta 8,2 mérföld/órás (kb. 13,2 km/h) korlátozás van érvényben – szintén a figyelem felkeltése érdekében.