Forradalmi megoldás vagy óriási blöff?! Mire jó a Tesla önvezető rendszere

Számtalan látványos videót láttunk már arról, hogy a Teslákat nem kell vezetni, de azért van egy kis „bibi” a Tesla önvezető rendszerével: csak a 2-es szintet tudja az autonóm vezetés 5-ös skáláján. És akkor felmerül egy kérdés, hogy szükségünk van egy „félig okos” autóra, amelyben mindig kizárólag mi vagyunk a felelősök mindenért? Mert hiába a Tesla vezet, folyamatosan figyelnünk kell, nem nézhetünk félre, nem lazíthatunk igazán. S ha baj történik, akkor nem a Tesla hibája, hanem a miénk. Így a kritikus hangok szerint ez az egész önvezetős sztori csak egy nagy marketingfogás, ráadásul az európai gyártók már előrébb járnak…

A Tesla minden körülmények között engedi, sőt bátorítja az FSD használatot

De ki áll nyerésre? A Tesla vagy a konkurencia?

Miközben a Tesla FSD rendszere „csupán” 2-es szinten van, addig a Mercedes és a BMW már 3-as szintű autonóm vezetést kínál bizonyos helyzetekben. Azonban éppen ebben van a csavar, a nagy német gyártók rendszerei korlátozott környezetben – autópályán vagy dugóban – működnek. Ezzel szemben a Tesla valami egészen mást ajánl, háztól házig tartó önvezetést, méghozzá városban és országúton egyaránt. Vagyis mindenhol. A német Autobild össze is hasonlította a különböző rendszerek tudását, s ebből kiderült, hogy a Tesla rendszere valóban jól működik mindenhol, ráadásul komplex helyzeteket is kezel. Ami pedig ennél is sokkolóbb, hogy biztonságosabbnak érződik a többinél.

Papíron a Tesla FSD rendszere csak evolúció. Ám a valóság ennél sokkal jobb, a tesztelők szerint sokkal nyugodtabb utazást ajánl az amerikai négykerekű a korábbiaknál, mivel egyszerűen hagyhatjuk, hogy az autó csinálja a dolgát. Ráadásul a Tesla kamerája nem figyelmetlen, nem fárad el, nem hibázik, mint az ember. Ezáltal drasztikusabb csökkenhet a balesetek száma. Ami azt jelenti, hogy a Tesla stratégiája, hogy először a 2-es szintet tökéletesíti, s csak azután lép tovább, helyes.