Ezt tudta? – amerikai villanyautóból már több van Magyarországon, mint Ladából

Van valami szimbolikus abban, hogy 2026 elején már több Tesla fut a magyar utakon, mint amennyi Lada közlekedik a forgalomban. Ha valaki harminc évvel ezelőtt azt mondja, hogy egy amerikai villanyautó legyőzi a szovjet ipar csúcstermékét, aligha hittük volna el. Az egypártrendszerben, sőt még a rendszerváltás környékén is a Lada nem egyszerűen autó volt Magyarországon, hanem fogalom, amelyből szinte minden utcában állt egy. A Zsiguli volt a szocializmus menő népautója, mint manapság a BMW vagy a Mercedes.

Egy Lada az Autótechnika Vállalat Lehel utcai autósboltja mellett 1987-ben - ma már a Tesla modelljeiből is több van nálunk, mint az egykor oly népszerű szovjet gépkocsiból

A Lada egykor, a hetvenes–nyolcvanas években a magyar családok számára a mobilitás ígéretét jelentette. Hosszú várólisták előzték meg az átvételt, az első közös utazás pedig valódi ünnepnek számított. A rendszerváltás után azonban a nyugati és ázsiai konkurencia lassan, de biztosan kikoptatta a Ladákat a magyar járműparkból.

Már több mint 16 ezer Tesla van nálunk

A Tesla története ezzel szemben olyan, mint egy sci-fi regény. Amikor az első elektromos autók feltűntek az ország útjain, sokan csodálkoztak: miért választ valaki egy hang nélküli, csendesen suhanó kocsit?

Azért még ma is látni Ladákat a magyar utakon, de már egyre kevesebbet

A villanyautók piaca azonban gyors növekedésnek indult, és a teljes magyar elektromos személyautó-állomány 2025-ben tovább növekedett, olyannyira, hogy a Teslák száma ma már felülmúlta a forgalomban lévő Ladákét – írja a Villanyautósok.hu.

A KSH friss adatai szerint 2026 elején már majdnem 16 ezer (15 905 darab) Tesla van forgalomban Magyarországon, miközben a még közlekedő Ladák száma 15 ezer darab körülire zsugorodott.

Vagyis az amerikai villanyautó átvette a vezetést egy olyan márkával szemben, amely évtizedekig a hazai autópark meghatározó szereplője volt.

Az USA-ban a Tesla vezeti az elektromos autók piacát

A szovjet múltat végérvényesen megelőzte nálunk is a csendes, tiszta, digitális, elektromos amerikai jövő. A Lada persze azért még tovább él a veterántalálkozókon, a családi történetekben, a régi fotóalbumokban, meg valameddig az útjainkon is.