A tökéletes tetőbox keresésekor számos kérdés merülhet fel bennünk. Nyitható mindkét oldalról? Vannak rajta gyorsrögzítők? Mekkora súlyt képes szállítani? Ám Niklas Byvik, a Volvo Cars Sweden tartozékokért felelős termékmenedzsere szerint van egy szempont, amelyet gyakran figyelmen kívül hagyunk a vásárlás során. „Sokan feltételezik, hogy egy tetőbox biztonságos, de sajnos ez nem magától értetődő.“ Pedig két kulcsfontosságú biztonsági szempontot is érdemes szem előtt tartani: nem baj, ha hirtelen megállás vagy ütközés esetén szilárdan a tetőn marad a box, és elég erős ahhoz, hogy a benne lévő tárgyak is biztonságban legyenek.

A jó tetőbox alapvető ismérve a biztonságos szállítás

Nézzük, hogy milyen szempontok számítanak a tetőbox vásárlása során

Az Autobild összegyűjtötte, hogy mik a jó tetőbox ismérvei. Megfelelő tetőbox kiválasztásánál általában az elsődleges szempont a méret. Kisebb autókhoz körülbelül 300-400 literes ajánlott, míg a legnagyobbak akár 500-650 literesek is lehetnek - ennyivel bővül a csomagtér. A sílécek miatt a hosszuk sem mindegy, de ne legyen túl nagy az autóhoz képest sem, mert az már a kilátást és a stabilitást is ronthatja. Emellett egy jó tetőbox áramvonalas, cseppformájú, ezáltal csökkenti a menetzajt. A dobozszerű, rosszul tervezett darabok erős szélzajt okoznak, valamint jelentősen növelik az üzemanyag-fogyasztást. Az anyagminőség ugyancsak számít, a modern termékek ütés- és időjárásálló ABS műanyagból vagy UV-álló kompozitokból készülnek. A kevésbé deformálódó, prémium modellek hosszabb élettartamot és nagyobb biztonságot nyújtanak. De kezdhettük volna a stabil rögzíthetőséggel is, hiszen a rossz rögzítés jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot. A kétoldali nyithatóság szűk parkolóhelyeken hasznos.

A terhelhetőségüket sem szabad túllépni, általában 50-75 kilogrammot bírnak, de figyelni kel az autó tetőterhelésére is.

Nem árt, ha többpontos reteszeléssel rendelkezik, alapvető a lopásvédelem és a menetbiztonság szempontjából. Végül, de nem utolsósorban egy minőségi tetőbox nem rontja le az autó stabilitását, így annak viselkedése még autópályán is kiszámítható marad. A lényeg, hogy nem a legolcsóbb vagy a legnagyobb a jó, hanem az, ami az autóhoz és a használathoz pontosan illeszkedik.

